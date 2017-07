"Op Froome na heeft niemand een winnaarsmentaliteit. In mijn periode probeerden renners liever alles en werden ze liever tiende dan tweede. Alberto Contador is zo'n vechter. Nairo Quintana heeft dat ook, maar was niet goed genoeg in deze Tour", aldus LeMond in gesprek met het Belgische Sporza.

Foto: Reuters

De inmiddels 56-jarige Amerikaan vond het schrijnend om te zien dat Fabio Aru in de eerste week werd teruggefloten toen hij aanviel op een moment dat Froome om hulp van zijn ploegleiderswagen vroeg.

"Dat iedereen wachtte toen Froome zijn hand in de lucht stak, dat was gek. De klassementsmannen in deze Tour zijn zeer timide. Kijk naar Porte, die Aru ging afremmen na het gebaar van Froome. Froome was misschien wel een drinkbus gaan halen. Als sponsor zou ik furieus zijn dat mijn renner zo'n gentleman is. In deze Tour is het alsof iedereen passief rijdt. De renners zijn altijd bezorgd dat ze iets doen dat niet politiek correct is."

Merckx had juist kritiek op de parcoursbouwer. "Er waren gewoon te veel ritten waarvan je vooraf kon zeggen dat er niets zou gebeuren", aldus De Kannibaal.