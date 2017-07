"Het was vanochtend niet echt het plan, want ik voelde me niet zo goed bij de start'', zei de wielrenner van Trek-Segafredo aan de finish van de negentiende etappe in Salon-de-Provence.

"Op het klimmetje zat ik ook flink af te zien. Bovenop probeerde ik één keer mee te springen en meteen reden we weg.''

Foto: Tour de France

Mollema vond zichzelf terug in een kopgroep van twintig man. "Het was op zich een goede groep, maar er zaten wel veel snelle mannen bij. Dan weet je dat het op zo'n aankomst lastig wordt. Ik heb wel een paar keer wat geprobeerd, maar het waren vlakke banen en brede wegen in de finale. Uit het niets brak het ineens en reden er een man of tien weg. Toen was het helemaal voorbij.''

Mollema blikte met een goed gevoel terug op zijn aanvalslustige stijl van rijden in de laatste week. Zaterdag wordt nog een tijdrit verreden, zondag wacht de traditionele 'optocht' richting Parijs, waar normaal gesproken gesprint gaat worden.

"Het was een leuke week met al die ontsnappingen. Het was een mooie ervaring om zo een keer de Tour te rijden", aldus de Groninger, die de laatste jaren steevast een topklassering in het algemeen klassement najoeg.

