Telesport 'Lozano kiest bewust voor PSV'

24 min geleden

Het was vrijdag een gekkenhuis in het Philips Stadion, waar PSV-aankopen Derrick Luckassen, Marco van Ginkel en Hirving Lozano werden gepresenteerd. Met name de Mexicaanse aanvaller, die bewust voor Eindhoven koos, zorgde voor een massale toestroom van cameraploegen.