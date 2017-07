'Dit is een heel belangrijk weekend voor Lotto-Jumbo'

“Het aanstaande weekend is een heel belangrijk weekend voor ons”, legde ploegleider Nico Verhoeven uit. “Morgen in de tijdrit met Primoz en zondag met Dylan in de sprint. We kijken daar heel positief naar uit. Het was een hele lastige dag vandaag. We hoopten dat we iets konden doen. In het begin hebben we ook wat geprobeerd, maar we kwamen tekort."

Foto: ANP

Volgens Verhoeven is Roglic klaar voor de tijdrit in Marseille. “Gister in het vertrek klaagde hij wat over slechte benen, maar op de Izoard kwam hij in zijn flow. De afgelopen twee dagen heeft hij kunnen resetten. Hij heeft eerder aangetoond tijdritten te kunnen winnen en twee dagen terug liet hij zien dat hij in vorm is. Op het vlakke zijn er veel renners die hard kunnen rijden. De combinatie van bergop en op het vlakke hard kunnen rijden, die beheerst Primoz wel."