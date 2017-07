premium

Het Duitse Bild is boos over de scheur in de voorruit.

Duitsers boos: ’Voetbalvrouwen rijden in wrak!’

50 min geleden

De spelersbus van de Duitse vrouwen bij het EK in Nederland is al dagenlang hét gespreksonderwerp in Duitsland. Zelfs het grootste dagblad Bild heeft op zijn voorpagina aandacht voor het ‘wrak’ waarmee de Duitse voetbalsters in Nederland moeten rondreizen. Er zit een flinke barst in de voorruit en daarmee is volgens de Duitsers een ‘gevaarlijke situatie’ ontstaan.