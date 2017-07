Van Seumeren polst Wesley Sneijder voor FC Utrecht

Van Seumeren ruikt zijn kans nu Ajax (vooralsnog) heeft aangegeven geen werk te maken van Sneijder, die graag een half jaar in de Eredivisie wil overbruggen om na de winterstop aan te haken in een competitie die dan start (bijvoorbeeld de Amerikaanse).

Enorme belangstelling

Hoe groot de kans is dat het daadwerkelijk tot een huwelijk tussen Utrechter Sneijder en de plaatselijke FC komt, is de vraag. De belangstelling om de middenvelder voor minimaal twee jaar vast te leggen is vanuit alle hoeken van de wereld enorm, ook vanuit competities waar hij direct kan starten.