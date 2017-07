Dumoulin: ’Bang dat ik mezelf zou tegenkomen in Vuelta’

Eigenlijk was na de Giro d’Italia in overleg met de ploeg al de keuze gemaakt om als knecht van Wilco Kelderman naar Spanje af te reizen. „Het was inderdaad redelijk beklonken. Na mijn vakantie zijn we nog eens om de tafel gaan zitten. Ik begon zelf te twijfelen vanwege mijn drukke programma. Na deze hoogtestage ga ik vrij snel naar San Sebastian, dan de Binck Bank Tour, de Vuelta en vervolgens de WK. Ik twijfelde of ik dat fysiek en mentaal nog in mij had. Ik was dan opnieuw in twee maanden tijd slechts vijf dagen thuis.”

De zware Giro d’Italia en ook de periode daarna met alle plichtplegingen heeft veel energie van Dumoulin geëist. „Ik was enigszins bang dat ik mezelf in de Vuelta zou tegenkomen. Dan zou het ook moeilijk worden om te presteren op de WK, terwijl ik echt mijn zinnen op de tijdrit heb gezet. De Vuelta overslaan en dan de klassiekers in Quebec en Montreal rijden, is een veiligere keuze. Minder druk, minder stress.”

Dumoulin benadrukt dat hijzelf de keuze heeft gemaakt om de Vuelta over te slaan. „De ploeg heeft mij vrij gelaten om zelf de beslissing te nemen.”