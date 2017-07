Tom Dumoulin: 'Natuurlijk mis ik de Tour'

Dumoulin pakt in de Hautes Alpes op bijna 2000 meter hoogte zijn training weer op nadat hij na de NK eerst op vakantie is geweest naar Rome en Toscane. Samen met onder anderen Wilco Kelderman en Sam Oomen bereidt hij zich in Frankrijk voor op het tweede deel van het seizoen.

Mis je de Tour?

Dumoulin: "Natuurlijk mis ik de Tour. Zeker als ik onze mannen zo zie rijden dan had ik daar zeker graag bij willen zijn. Ik heb echter geen spijt van mijn keuze. Ik weet hoe ik mij de afgelopen weken op de fiets heb gevoeld. En zie nu ook diverse jongens die de Giro hebben gereden, kwakkelen in de Tour. Er was een grote kans dat ik met de Giro in de benen ook ver onder mijn niveau had gereden. Je verbijt je helemaal wanneer de hele ploeg het goed doet, maar jijzelf niet vooruit te branden bent.”

Lees het hele interview met Tom Dumoulin in de PREMIUM-editie van Telesport.