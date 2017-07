Boogerd blikt vooruit: 'Roglic gaat de tijdrit winnen'

20e etappe Marseille – Marseille 22,5 kilometer, individuele tijdrit

Foto: Le Tour

De tijdrit van vandaag zal het algemeen klassement in zijn definitieve vorm gieten. Renners die nog iets willen, hebben daar ruim 22 kilometer lang de tijd voor. Het parcours is vlak op de lastige klim naar de prachtige Notre-Dame-de-la-Garde basiliek na.

Start en finish vinden plaats in het Vélodrome, het voetbalstadion van Olympique Marseille. De finish van geletruidrager Chris Froome wordt even na 17:30 uur verwacht.

Michael Boogerd

Foto: ANP

"Primoz Roglic gaat de tijdrit winnen", zegt Boogerd over de LottoNL-Jumbo-renner die ook al de beste was in de 17e etappe. "Ik vrees voor Rigoberto Uran (3e in de stand, red.) dat zijn tijdritfiets niet goed genoeg is en dat hij tijd gaat verliezen."

Roglic won eerder tijdritten in onder meer de Ronde van Italië, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië.

Volg de 20ste etappe hier vanaf 13:45 uur live via onze uitgebreide livewidget.