Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Barça-coach: 'We willen absoluut dat Neymar blijft'

1 uur geleden ANP

De geruchten over een vertrek van de Braziliaanse sterspeler Neymar bij FC Barcelona worden steeds hardnekkiger, maar coach Ernesto Valverde wil er niets van weten. "Hij speelt bij ons en we willen absoluut dat hij bij ons blijft", aldus Valverde, die Barça in de Verenigde Staten klaarstoomt voor het nieuwe seizoen.