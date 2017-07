'Populariteit Lozano speelde niet echt een rol'

"Want in Mexico had hij waarschijnlijk meer kunnen verdienen”, stelt PSV’s technisch manager Marcel Brands. Filmpjes van Lozano die de club uit Eindhoven de voorbije weken heeft verspreid tikken de half miljoen kijkers aan, een voor PSV begrippen gigantisch aantal.

Rennen

"De Mexicaanse markt is veel groter dan mensen misschien beseffen”, aldus Brands, die wel direct weerspreekt dat de voor zes jaar aan PSV verbonden aanvaller onderdeel is van een marketingstunt. "Die populariteit heeft niet echt een rol gespeeld. Het is een vooral een heel talentvolle jongen, die over beide kanten kan passeren. Als je alleen maar kan rennen, speel je niet in het Mexicaanse elftal. Er loopt daar zoveel talent rond.”