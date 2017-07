Van der Gaag haalt oude bekende naar Excelsior

Caenepeel speelde de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven in de Jupiler League. In zijn eerste seizoen was Mitchell van der Gaag zijn trainer. Van der Gaag is nu de coach van Excelsior.

"Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en de Eredivisie is een mooi podium om mezelf verder te ontwikkelen", aldus Caenepeel. "Daarbij heb ik heel goed samengewerkt met Van der Gaag in mijn eerste seizoen bij FC Eindhoven. Wij hadden toen als team een heel goed seizoen en ook persoonlijk was dat een mooi jaar voor mij. Als trainer is hij altijd eerlijk en recht voor zijn raap. Daar houd ik van."