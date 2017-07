Telesport 'Rare tijdrit in Tour' en top-5 met gruwelcrash en mooie zeges

38 min geleden

In Telesport Tour VNDG: onze wielerexpert Hans Ruggenberg blikt vooruit op de beslissende tijdrit, ploegleider Nico Verhoeven over de kansen in de race van Primoz Roglic tegen de klok in Marseille en de top-5 van crashes en zeges.