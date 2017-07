"Blijkbaar herstel ik heel erg goed", stelde Minnaard vrijdag in gesprek met de NOS tevreden vast. "Die drie weken zijn voorbij gevlogen. Ik heb elke dag volop genoten van de ritten en alles eromheen."

Opvallend genoeg zette de voormalig renner van de Rabobank-opleidingsploeg zijn beste resultaat neer op de Col d'Izoard. Op de Alpenreus kwam Minnaard in de slotweek als 23e over de meet. "Ik heb de klimmersbenen ergens onderweg gevonden."

Foto: ANP

Minnaard is bezig aan zijn vierde seizoen als prof. Hij maakte geen spectaculaire entree, maar is inmiddels wel bezig aan gestage opmars. "Vanaf het moment dat ik bij Rabobank begon te koersen op de weg, is het steeds beter gegaan. Elk jaar maak ik stappen en dit is nu het resultaat."

Over Parijs wilde Minnaard het vrijdag nog niet hebben. "Ik heb het bijna gehaald, maar in de Tour moet je elke dag de focus houden. Ik ben er een beetje terughoudend in: we zijn er nog niet en we moeten nog twee dagen rijden."