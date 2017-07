Van Vleuten kan 'een beetje genieten'

"Onderweg waren er al veel mensen en daarna volgde een heel mooie aankomst. Ik heb er in de laatste drie kilometer toen mijn zege zeker was wel een beetje van kunnen genieten", aldus de moegestreden Van Vleuten na de finish in het voetbalstadion van Marseille.

De Nederlands kampioene tijdrijden verwachtte voor de achtervolgingskoers dat het erg spannend zou gaan worden, maar uiteindelijk viel dat wel mee.

"Ik zag onderweg, na het keerpunt, dat ze met zijn drieën reden. Dat maakte me een beetje nerveus. Ik zag echter ook dat het gat al behoorlijk groot was geworden. Ik wist toen dat ik zou gaan winnen als ik als eerste boven zou komen op het klimmetje en dat gebeurde ook."

Van Vleuten ziet graag de het nieuwe concept van La Course nog wel wat wordt bijgespijkerd, zo stelde ze later in gesprek met de NOS. "Dit was een mooie bonus, de overwinning op de Izoard staat in mijn geheugen gegrift, maar persoonlijk heb ik liever een etappekoers van zeven dagen tijdens de slotweek van de Tour."