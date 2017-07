premium

Goede reeks De Bakker abrupt ten einde

51 min geleden ANP

Thiemo de Bakker is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het The Hague Open. De Nederlandse tennisser gaf zaterdag in de halve eindstrijd tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez halverwege de eerste set geblesseerd op. De Bakker had last van zijn rug en schouder.