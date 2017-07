Sunderland meldde op Twitter dat Ruiter momenteel op proef is. Hij vertrok deze zomer transfervrij bij FC Utrecht. Ruiter wil vooral ook laten zien dat hij fit is. Hij was tot eind vorig jaar zo'n beetje de vaste eerste keus bij FC Utrecht, maar na een sleutelbeenbreuk raakte Ruiter op het tweede plan. De Deen David Jensen greep zijn kans onder de lat.

Sunderland, vorig seizoen gedegradeerd uit de Premier League, zoekt nog een nieuwe doelman nadat het Jordan Pickford eerder deze zomer werd verkocht voor 28 miljoen euro aan Everton, de club van trainer Ronald Koeman.