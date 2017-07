"Het deed zeer. Het was warm en er stond een smerig windje. Het gaat ook een beetje op en neer en dat klimmetje is erg steil", aldus Leezer in gesprek met de NOS.

Dat het puistje van de Notre-Dame de la Garde (1,2 kilometer à 9,5 procent) zo zwaar had Leezer niet verwacht. "Ik had het parcours niet verkend. Ik vroeg aan de jongens: is het een beetje als de Keutenberg (1,2 kilometer à 5,9 procent, red.)? Ze zeiden dat het een beetje een dubbele Keutenberg was. Nou, daar was niets aan gelogen."

Leezer geeft zijn teamgenoot Primoz Roglic, die waarschijnlijk geen advies meer nodig heeft, een goede kans op de ritzege. "Hij heeft het parcours al twee keer gefietst en ook nog een keer met de auto verkend. Hij heeft denk ik wel een goed beeld. Hij is in aanloop naar een tijdrit altijd vrij ontspannen. Hij maakt liever een grapje dan dat hij zich druk maakt over het parcours. In mijn ogen is hij zeker een podiumkandidaat en als hij zich goed voelt, moet hij ook zeker kunnen winnen."

Volg de 20e etappe hier vanaf 13:45 uur live via onze uitgebreide livewidget.