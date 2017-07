"Ik was niet van plan om volle bak te rijden, maar ik heb me door het publiek laten verleiden om toch weer alles te geven", aldus de Zuid-Hollander na de 20e etappe van de Tour de France in gesprek met de NOS.

"Ik voelde me in de afgelopen Alpenritten niet zo goed. Ik heb behoorlijk afgezien en was wat vermoeid, maar ik kon er vandaag toch weer doorheen komen en het ging uiteindelijk best goed."

Opvallend genoeg reed Van Baarle zaterdag rond zonder volgauto. "Ik heb geen idee waarom dat was. Dat moet ik zo nog even vragen. Ik had geen oortje in en had tijdens mijn tijdrit niets door. Ik merkte het pas na de streep."