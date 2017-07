In de strijd om het brons won de Engelse club van de Nederlandse coach met 2-0 van West Bromwich Albion. Luka Milivojevic opende de score met een vrije trap in de twaalfde minuut en Bakary Sako verdubbelde kort voor rust de voorsprong.

Liverpool was in de finale van het oefentoernooi met 2-1 te sterk voor Leicester City.

Chelsea won, ook in Azië, een vriendschappelijke wedstrijd met 3-0 van Arsenal. De Belgische aanvaller Michy Batshuayi scoorde twee keer en gaf een assist op Willian.

"Ik denk dat we tegen Liverpool beter speelden. We hebben vandaag aardig wat kansen weggegeven, al heb ik desondanks ook weer wat goede dingen gezien. We hebben ons op sommige punten echter verbeterd. Dat we nu afsluiten met een zege is fijn. Dat zorgt voor vertrouwen", aldus De Boer.