FOTO'S Zieke Bardet totaal gesloopt na tijdrit

Rigoberto Uran, als nummer drie begonnen aan de tijdrit, was Bardet al snel voorbij in de stand, maar ook nummer vier Mikel Landa kwam gevaarlijk in de buurt. Uiteindelijk hield de kopman van AG2R één seconde over op de Spaanse meesterknecht van Chris Froome.

Foto: AFP

Na de finish zakte Bardet tegen de grond. De Franse hoop gooide zijn helm van zijn hoofd en sloeg zijn handen voor zijn gezicht.

Foto: AFP

"Ik voelde me vanmorgen helemaal niet goed en daar heb ik voor betaald", aldus Bardet. "Het ging niet goed met mijn gezondheid. Ik heb alles gegeven, maar voelde al snel dat het niet goed ging. De Tour bestaat uit 21 dagen, de ene dag gaat het beter dan de andere. Gelukkig heb ik mijn podiumplaats kunnen behouden."

