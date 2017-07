Froome: 'Het was ongelooflijk spannend'

,,Het was ongelooflijk spannend, dit was mijn lastigste Tour. Het was een geweldig gevecht tussen de klassementsmannen'', zei de 32-jarige Brit, die de Tour voor de vierde keer gaat winnen.

,,Het maakt me sprakeloos, het is een geweldig gevoel'', vertelde Froome, die door het Franse publiek zaterdag bij de tijdrit in Marseille op boegeroep werd onthaald. ,,De sfeer was geweldig'', sprak hij stoïcijns. ,,Ik had niet gedacht dat deze tijdrit nog beslissend zou zijn. Ik voelde wat druk, maar dat is iets waar ik eigenlijk alleen maar beter van word.''

Froome werd derde in de tijdrit. In het klassement volgt de Colombiaan Rigoberto Urán op 54 seconden als tweede. De Fransman Romain Bardet staat derde op 2.20.