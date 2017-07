Landa: 'Dit zorgt voor een wrang gevoel'

Landa rijdt deze Tour de France in dienst van geletruidrager Chris Froome en daar ging uiteraard veel energie in zitten. Desondanks reed de Spanjaard in Marseille een prima tijdrit.

"Het is zonde", zei Landa bij Sporza. "Ik ging nooit op zoek naar die laatste seconde. Dat is misschien door een gebrek aan ervaring. En op een seconde na mis ik het podium. Het bewijst ook dat elke seconde telt. Ik ben tevreden, maar niet helemaal. Dit zorgt toch wel voor een wrang gevoel."

"Froome? Hij is een ploegmaat. Ik heb voor hem gewerkt en ik voel me dus ook een winnaar", besloot Landa.

Zondag wordt de Tour afgesloten met de traditionele sprintersetappe in Parijs. In het klassement vinden tijdens die rit doorgaans geen veranderingen meer plaats.

Bekijk hier de uitslag van de etappe en de diverse klassementen.