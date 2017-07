Waterpolosters houden hoop op WK

De oefenmeester diende na afloop protest in tegen een arbitrale dwaling in de derde periode. Havenga’s Russische collega Alexander Gaidoekov vroeg bij een stand van 8-8 een time-out op het moment dat Oranje in balbezit was. Volgens de reglementen betekent dit een penalty voor de aanvallende partij. De time-out werd na veel commotie evenwel door de arbitrage als niet aangevraagd beschouwd. Gaidoekovs omstandige uitleg dat hij niet om een time-out had gevraagd, ondanks het opsteken van zijn arm, volstond daartoe.

Overspelen

Zaterdagavond was er nog geen officiële uitslag van het duel beschikbaar, omdat wereldzwembond FINA het incident nog in onderzoek heeft. Wordt het protest zondagochtend gehonoreerd, dan dient de wedstrijd vanaf het moment waarop het incident plaats vond te worden overgespeeld.

Ofschoon hij het gelijk ondubbelzinnig aan zijn zijde heeft, zei Havenga na afloop niet veel hoop te hebben.

,,We hebben, nog tijdens het duel, de beelden van het incident gekregen van de NOS. Op het moment dat ik mijn protest indiende, kreeg ik echter te horen dat videobeelden niet als bewijs gelden. Ik heb geen idee hoe ik dan mijn gelijk kan krijgen, maar zolang het onder de pet is, geloof ik nog een heel klein beetje in een goede afloop.’’

Zijn ploeg riep het onheil overigens over zichzelf af op het Margareteneiland in de Donau. Vanaf de eerste minuut van het duel liep Oranje achter de feiten aan. De Russinnen, de nummer drie van Rio 2016, liepen daarin zelfs uit tot 1-4.

Nederland moest daarop, in aanvallend opzicht, het antwoord schuldig blijven. Evenals in de laatste groepswedstrijd, tegen thuisland Hongarije, zat er in voorste lijn zand in de motor. Het duurde tot aan het derde kwart alvorens Nederland, de vice-Europees en –wereldkampioen, er in slaagde een voorsprong te nemen. Op de 8-7 volgde evenwel het incident rond Gaidoekov, waarna het duel opnieuw kantelde in Russisch voordeel.

'Onbegrijpelijk'

,,Het is onbegrijpelijk dat we deze wedstrijd uit handen geven’’, treurde doelvrouw Laura Arts, die al aan het einde van het eerste kwart Debby Willemsz verving en daarmee iets los leek te maken bij Oranje. ,,Het is heel frustrerend om zo te verliezen. Ik kan niet aangeven waarom we verloren hebben. Dit is echt kapot zonde.’’

'Vreselijk veel pijn'

Routinier Yasemin Smit hield het in de mixed zone van het zwemstadion al niet droog. ,,Ik had voorafgaande aan dit toernooi nooit verwacht dat we er nu al uit zouden liggen en hier om de negende plaatsen moesten spelen. We verliezen eerst van Hongarije en nu van Rusland terwijl we echt niet slechter zijn. Dit doet vreselijk veel pijn. Waar het aan ligt dat we twee keer verliezen kan ik echt niet zeggen. En dat is misschien nog wel het allermoelijkste van alles.’’