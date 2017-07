De Boer boos: 'Ze probeerden hem te blesseren'

"Ze zochten hem, probeerden hem te blesseren", zei De Boer na de 2-0 zege over zijn aanvaller Wilfried Zaha. "Hij is één van de meest opwindende spelers in de Premier League en ik moet er niet aan denken dat hij er weken of maanden uit zou liggen."

De Boer noemde geen namen, maar leek op rechtsback Nyom te doelen. "De eerste overtreding had geel moeten zijn, zodat duidelijk was dat hij het niet nog een keer kon doen. Ik moet Wil een compliment geven dat hij zo kalm bleef."

"Als we het product Premier League en de schoonheid van het spel willen verkopen, moet je niet met zulke tackles komen. Als het een eerlijke actie is, is er natuurlijk geen probleem, maar zoals ze naar Zaha liepen te zoeken, dat kunnen we niet accepteren."