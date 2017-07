premium

Isner weer in finale in 'thuishaven' Newport

1 uur geleden ANP

John Isner heeft zaterdag voor eigen publiek de tennisfinale bereikt van het grastoernooi in Newport. De als eerste geplaatste Amerikaan versloeg zijn landgenoot Bjorn Fratangelo in twee sets: 6-2 6-4. Isner, de nummer 21 van de wereld, won het evenement in Newport al in 2011 en 2012.