VIDEO- Neymar passeert vijf man en scoort

1 uur geleden

Ondanks sterke geruchten dat Neymar binnenkort een overstap maakt naar PSG stond hij gewoon op het veld bij Barcelona. De Braziliaanse vedette scoorde zaterdagnacht (Nederlandse tijd) tegen Juventus in de strijd om in de International Champions Cup beide Spaanse treffers. Vooral de laatste was bijzonder fraai.