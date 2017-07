Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Recordtreffer Altidore helpt VS in finale Gold Cup

1 uur geleden ANP

De Amerikaanse voetballers hebben de finale van het toernooi om de Gold Cup bereikt. Het gastland was zaterdagavond in Arlington te sterk voor Costa Rica: 2-0. Jozy Altidore, oud-speler van onder meer AZ, en invaller Clint Dempsey maakten in de laatste twintig minuten de doelpunten voor de ploeg van bondscoach Bruce Arena. Dempsey, die ook de assist leverde bij de treffer van Altidore, vierde zijn 57e doelpunt voor het nationale elftal en evenaarde daarmee recordhouder Landon Donovan.