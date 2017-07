Telesport 'Regen kan in Tour nog voor spektakel zorgen'

In Telesport Tour VNDG: onze wielerexpert Raymond Kerckhoffs over de vierde eindzege van Chris Froome en over de kansen van Dylan Groenenwegen tijdens de laatste rit in Parijs. Verder interviews met Groenewegen en Joop Zoetemelk.