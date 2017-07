Vroege vogel Goosen razendsnel

De in Zuid-Afrika geboren en getogen Goosen slaagde in de series van de 50 vlinder glansrijk in die missie. De man die met zijn armen een spanwijdte van 2.13 heeft, tikte in de ochtenduren aan in 23,52. Daarmee bekroonde hij zijn eerste optreden op een mondiaal podium met een Nederlands record. Dat stond, sinds 2014, met 23,64 op naam van Joeri Verlinden. Goosens beste tijd was 23,67. Hij ging als dertiende door naar de eindstrijd.



,,Het verbeteren van het Nederlands record was al maanden mijn doel’’, verduidelijkte Goosen in de Duna Arena, aan de boorden van de Donau. ,,Ik wist dat ik iets bijzonders moest doen om zo ver te kunnen komen. Stiekem wist ik namelijk dat ik er toe in staat moest zijn.’’



Goosen meldde zich in de aanloop naar de WK dagelijks extra vroeg in het hoofdstedelijke Sloterparkbad. In Boedapest moest hij in de series, die ’s ochtends worden afgewerkt, op zijn allerbest zijn. Trainer Mark Faber schreef stevige schema’s om zijn pupil te dwingen op het vroege uur iets extra’s te laten doen in de training. ,,Ik ben van nature geen ochtendmens’’, klonk het ter verduidelijking. ,,Door zo vroeg extra diep te gaan, heb ik geleerd om net dat ene procentje extra er uit te kunnen halen. Het heeft gewerkt.’’



Regeren is, ook voor Goosen, vooruitzien. Vanwege de lengte van zijn armen is op het juiste moment aantikken geen sinecure. Dus werd er in de aanloop naar de WK extra getraind op het uitkomen bij de plaat. ,,Op de vlinderslag is de finish een dingetje. Omdat ik zo groot ben, maak ik lange slagen. Wanneer je timimg tijdens de race niet goed is, kun je zo maar verkeerd uitkomen. Dat kost je normaliter 0,1 seconde. Op dit nummer kan dat het verschil betekenen tussen de vierde en de zestiende plaats.’’



Ook een andere debutant, Arno Kamminga, straalde van oor tot oor in de catacomben van het zwemstadion dat plaats biedt aan 18.000 toeschouwers. Op de 100 school bracht hij zijn persoonlijk record terug van 1.00,51 tot 59,95. Genoeg voor het Nederlands record, met 59,50 op naam van Lennart Stekelenburg, was het niet. Dat record was evenwel gezwommen in een, inmiddels verboden, pak van polyurethaan. Kamminga, als zestiende door naar volgende ronde, mag zich op de 100 school wel ’s lands snelste zwemmer in textiel noemen.



Hopelijk, zo sprak hij, was dit het begin van iets heel moois. Een Nederlands record? Zeg nooit nooit. ,,Als ik nu al een halve seconde van mijn persoonlijk record af haal, waarom zou dat in de halve finale niet nog een keertje kunnen.’’