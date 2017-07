The Cobra, die eerder dit jaar werd geopereerd aan zijn pols, kwam met 5-0 achter tegen de Engelsman. Vervolgens kwam hij wat beter in zijn spel, maar echt bijten zaten er niet meer in. De 13 jaar oudere Pipe won met 10-5.

De nederlaag was verrassend te noemen. Klaassen is de nummer 11 van de PDC-ranking. Pipe staat op de dertigste plek.

De Nederlander Christian Kist kwam zaterdag al in actie in Blackpool, maar slaagde er niet in om te stunten. De voormalige BDO-wereldkampioen ging met 10-7 ten onder tegen de Schot Gary Anderson.

Raymond van Barneveld staat zondagavond tegenover Joe Cullen. Michael van Gerwen komt maandag voor het eerst in actie. De titelverdediger begint de jacht op derde toernooiwinst op een rij met een lastige pot tegen Stephen Bunting.