VIDEO - Ten Dam steelt show met gewaagde actie

De 36-jarige wielrenner ging zondag het internet over met een GoPro-filmpje waarin hij - om zijn eigen positie te verdedigen - de stevige André Greipel resoluut het gras op duwt. Creatievelingen hebben er inmiddels een heuse 'Thug Life-video' van gemaakt.

Greipel, die vanwege zijn groteske lijf ook wel de Gorilla wordt genoemd, laat zich normaal gesproken niet zomaar wegzetten. In de Tour de France was de Duitser al elf keer succesvol. Deze ronde staat de teller echter nog op nul. Daar kan zondag op de Champs Elysées nog verandering in komen.

Oud-renner Christian Vande Velde zag het filmpje van Ten Dam zondag ook en stelde in een tweet dat er tijdens de etappes 'constant een camera op Ten Dam zou moeten staan gericht'.

'Het houdt niet op'

Ten Dam is bezig aan een fantastisch seizoen. Hij hielp Tom Dumoulin aan de roze trui en won deze Tour met Sunweb vier ritten, plus het berg- en sprintklassement. "Het houdt maar niet op. Dit is het mooiste jaar uit mijn carrière."