De Amerikaanse dopingzondaar, wiens zeven eindzeges hem werden ontnomen, vindt dat er maar één renner is die de 20.000 euro verdient: Thomas De Gendt.

"Toen ik het las kon ik mijn ogen niet loven. Weet je hoe veel kilometer De Gendt in de aanval heeft gereden? Duizend kilometer! Dat is meer dan een kwart van de race", aldus een duidelijk geïrriteerde Armstrong in zijn podcast.

"Er is maar één man die de rode rugnummers verdient en dat is hij. Maar nee, nee, nee, Barguil staat al op het podium. Het feit dat we hierover praten, wind me al op. Barguil heeft twee ritzeges en de bolletjestrui, hij heeft zijn roem al gehad. Wat iedereen ook roept en zegt: De Gendt had die prijs moet krijgen. Duizend kilometer!"

De Belg van Lotto-Soudal reageerde zelf ook verbolgen op het besluit van de jury.

