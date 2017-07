De Australiër Michael Matthews en de Fransman Warren Barguil pakten respectievelijk de groene trui en de bolletjestrui. Vier ploegen slaagden er eerder in in één Tour zowel de winnaar van het puntenklassement als het bergklassement te herbergen. Vorig jaar lukte dat Tinkoff nog met Peter Sagan en Rafal Majka.

Daarvoor was het lang geleden, 25 jaar om precies te zijn, dat Dzjamolidine Abdoesjaparov en Claudio Chiappucci groen en bollen binnenhaalden voor Carrera. In 1989 slaagden Sean Kelly en Gert-Jan Theunisse erin namens PDM, in 1969 gingen beide truien naar Eddy Merckx in dienst van Faema.