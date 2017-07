"Mitchell heeft vrijdag een goed gesprek met Keizer gehad”, aldus zijn zaakwaarnemer Dick van Burik. "Daar sprak vertrouwen uit.”

De ommezwaai van Ajax is opmerkelijk, maar verklaarbaar. In de Eredivisie werd geen linksback geschikt geacht en de beoogde buitenlandse opties bleken onhaalbaar, omdat die spelers simpelweg niet naar Nederland wilden. Uiteindelijk moest Ajax over de grens vissen in een vijver vol backs, die niet beter werden bevonden dan Dijks.

Ajax stelt alles in het werk om Dijks speelgerechtigd te krijgen voor de voorronde-duels in de Champions League met OGC Nice. Daarvoor werd de – door PSV overwogen – linksback in eerste instantie niet ingeschreven bij de UEFA.

MORGEN MEER IN TELESPORT