"De BPM (invoerbelasting voor auto’s en motoren, red) is een beetje te hoog. Voor zo’n Mustang betaal je daar 40.000 of 50.000 dollar, maar in Nederland kost die wagen al snel 90.000 euro”, aldus Van Gerwen.

"Alleen al om die auto in te voeren, betaal ik aan BPM duizenden euro’s. Daarom laat ik de Mustang nog lekker even in Amerika staan. Maar zo’n prijs is natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid.”

Lees HIER het gehele interview met Van Gerwen, dat maandag in TELESPORT staat.