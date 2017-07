"Ik ben niet diegene die over het speelschema gaat. Vorig jaar speelde ik bijvoorbeeld op zaterdag, dat is elk jaar anders. Maar goed, als je je daar al druk om moet maken”, reageerde Van Gerwen.

De beste darters ter wereld verbleven onlangs nog in Sjanghai en Las Vegas. Dat drukke reisschema zorgt voor een flinke belasting. Daarom maakt Van Gerwen ook doelbewuste keuzes. "Als zij nog een paar dagen langer in Las Vegas willen blijven, dan moeten ze dat lekker doen”, doelt hij op enkele van zijn concurrenten. "Drie uur na de finale (winst op Daryl Gurney, red) zat ik in het vliegtuig terug naar huis om te zorgen dat ik op tijd van mijn jetlag af ben en ik fit ben voor de World Matchplay. Ik weet wanneer ik mijn rust moet pakken en wat het beste voor me is.”

De eerste tegenstander in Blackpool is vanavond Stephen Bunting. "Over de loting mag ik niet te klagen. Ik had betere jongens kunnen treffen.” In de kwartfinale wacht overigens een mogelijke clash met Phil Taylor, die in zijn laatste jaar als profdarter het toernooi voor de zestiende keer (!) hoopt te winnen. Al gelooft Van Gerwen niet in een huzarenstukje van zijn eeuwige aartsrivaal. "Dat wil zeggen dat hij bij de laatste acht van mij zou winnen. Nee, dus. Ik ga die kwartfinale overleven en zorgen dat ik deze week weer mooie dingen laat zien.”

