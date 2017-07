"Ik word net wakker en realiseer met dat de 22e etappe van de Tour de France toch echt de zwaarste was", aldus de ex-wereldkampioen, die zaterdag nog als tweede eindigde in de tijdrit door Marseille. Met een champagnefles-emoticon maakt hij duidelijk dat er in Parijs flink was gefeest na de vierde Tour de France-zege van zijn Britse kopman.

Kwiatkowski was tijdens de 104e editie van de Tour van onschatbare waarde voor Froome. De Pool matte de concurrentie bergop meermaals af door met een strak tempo naar de top te rijden. Hij ging soms zelfs zo diep dat hij als zijn werk erop zat zijn voet aan de grond moest zetten om even bij te komen.

Uiteindelijk reed de 27-jarige wielrenner als de nummer 57 van het algemeen klassement Parijs binnen. Hij had 2 uur, 17 minuten en 48 seconden langer dan Froome op de fiets gezeten. De Brit bedankte Kwiatkowski zondag nadrukkelijk. Met de arm over de rug van zijn knecht bolde Froome over de meet op de Champs-Élysées.

