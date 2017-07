Om die transfer te realiseren is de speler, vermoedelijk in overleg met zijn zaakwaarnemer, afgelopen weekeinde in staking gegaan. Officieel heet het dat hij zich psychisch niet in staat voelt om te trainen en te spelen bij Southampton, dat zich op alle mogelijke manieren verzet tegen een vertrek van de beste verdediger die de club in jaren heeft gehad. Maar de supporters en clubleiding van The Saints zien zijn besluit als niets anders dan een wilde staking. „Laat hem tot aan het einde van zijn contract maar verrotten bij de reserves”, schreef een Southampton-supporter zaterdag aan de directie van de club.

Technisch directeur Les Reed is voorlopig niet te vermurwen en dat wordt betreurd door Van Dijk, die twee jaar terug voor 15 miljoen overkwam van Celtic. Dat gebeurde toen op aandrang van trainer Ronald Koeman, aan wie Reed het nu te danken heeft dat hij minimaal het vijfvoudige kan krijgen voor dezelfde speler.

Bij een dergelijke positieverbetering (de speler zelf gaat van 2 miljoen euro ook naar 8 miljoen salaris per jaar) kan een voetballer in Nederland naar de arbitragecommissie stappen, maar dat is in Engeland niet gebruikelijk.

Liverpool kan zich niet met de zaak bemoeien, omdat de club door Southampton al eerder is aangeklaagd wegens het illegaal benaderen van Van Dijk en maar net is ontsnapt aan een totaal transferverbod voor een jaar. Het betekent dat de voormalige verdediger van FC Groningen het nu alleen moet opknappen.