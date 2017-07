Ruud van Nistelrooy, goed voor 150 goals in 219 duels in de spits bij United, heeft er alle vertrouwen in dat de 24-jarige Belg gaat slagen op Old Trafford. Volgens de 41-jarige Geffenaar is Lukaku op 'het perfecte moment' gearriveerd en zal hij er zeker passen.

"Hij heeft zichzelf bewezen bij Everton. Zijn uitdaging is nu een nieuwe stap te maken en zichzelf ook hier te bewijzen", vertelde Van Nistelrooy aan Sky Sports. "Het is anders bij United dan bij Everton, dus zal het ook mentaal een overgang zijn. De druk is anders, maar als hij daarmee kan omgaan, zie ik geen problemen."

The Mancunians betaalden afgelopen zomer liefst 84 miljoen euro voor de spits, die een contract voor vijf jaar tekende in Manchester. "Vanuit het perspectief van de club was het ook een perfect moment om hem binnen te halen. Hopelijk heeft United in de komende zes, zeven of acht jaar een geweldige spits in Romelu Lukaku."

Van Nistelrooy denkt dat het voor Lukaku goed nieuws is dat hij in de nabijheid van trainer José Mourinho. "Ik denk dat er geen betere trainer is voor hem dan José Mourinho. Hij kan Lukaku door deze fase van zijn loopbaan loodsen. Als hij moeilijkheden ondervindt, kan José hem terug op de rit krijgen."