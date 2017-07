Lorenzen was eerder in juni al op proef bij ADO en had daarbij een goede indruk achterlaten bij de technisch staf. Hij had in 2013 zijn debuut gemaakt bij Werder als vervanger voor de toenmalige buitenspeler Eljero Elia. Lorenzen heeft de Duitse en Oegandese nationaliteit en kwam tot één optreden in het Oegandese nationale elftal.

"Ik ben blij dat ik me eindelijk speler van ADO Den Haag mag noemen'', vertelt Lorenzen op de clubwebsite. "Na mijn proefperiode duurde het even voordat de verbintenis rondkwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen. Ik kijk dan ook erg uit naar de komende twee jaar."