Meerdere breuken Pedro na doldwaze actie Arsenal-goalie

Blues-manager Antonio Conte meldde maandag dat de Spanjaard liefst tien breukjes in zijn gezicht heeft opgelopen bij het incident (Bekijk hier de beelden).

“De situatie was ernstiger dan ik in eerste instantie had gedacht”, vertelde Conte maandag in de aanloop naar het oefenduel met Bayern München in Singapore. “We hoopten dat het slechts een hersenschudding zou zijn. Maar naar nu blijkt heeft hij meerdere breukjes opgelopen.”

Pedro moet tien dagen rust houden en kan dan het wel veld weer op met een speciaal voor hem gemaakt masker, een specialiteit van Chelsea.