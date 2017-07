Dumfries voor vier jaar naar SC Heerenveen

Dumfries vloog gisteren nog met Sparta mee naar het trainingskamp in Oostenrijk, maar morgen vliegt hij direct alweer terug naar Nederland. Heerenveen heeft dusdanig vaart gezet achter de onderhandelingen, dat hij binnen 48 uur na aankomst al aansluit bij de selectie van Jurgen Streppel.

Topprioriteit

Na het vertrek van Stefano Marzo was een nieuwe rechtsback topprioriteit voor Heerenveen. In Friesland wordt Dumfries al lange tijd gevolgd en gezien als groot talent. Het product uit de Sparta-jeugd speelde afgelopen seizoen 31 duels in zijn debuutjaar in de Eredivisie en haalde zelfs Jong Oranje.

Zijn komst geeft coach Streppel wat meer lucht. Hij had sinds het vertrek van Jeremiah St. Juste naar Feyenoord te kiezen uit slechts vijf verdedigers. Voor de linkerkant van de defensie heeft Heerenveen zijn pijlen gericht op Feyenoorder Lucas Woudenberg.