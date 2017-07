Mighty Mike: 'Er zit nog meer in de tank'

"Daar tref ik waarschijnlijk Raymond van Barneveld of Phil Taylor en daar kijk ik wel echt naar uit", zei de titelverdediger tegenover RTL7. "Maar eerst natuurlijk tegen Simon, die de laatste tijd wel wat last van zijn pols heeft gehad."

Van Gerwen is favoriet voor het duel met Whitlock, die hij woensdagavond aan de oche in Blackpool treft. Maandagavond stoomde de Brabander zonder veel moeite op naar een 7-0 voorsprong tegen Bunting, waarna Van Gerwen iets gas terug nam en van de zes daaropvolgende legs er vier verloor. "Het is lastig als je niet voluit hoeft te gaan", bekende Van Gerwen. "Ik heb liever dat iemand de ballen uit zijn broek gooit. Maar ik heb hierdoor nog wel wat meer in de tank", besloot Mighty Mike met een knipoog.