Cassano heeft goed nagedacht en stopt toch

1 uur geleden ANP

Antonio Cassano is toch definitief gestopt. De 39-voudig Italiaans international houdt de gemoederen in zijn land al ruim een week bezig, sinds hij vorige week dinsdag aankondigde te stoppen, om enkele uren later weer op dat besluit terug te komen.