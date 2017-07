Oranje-krijger durft niet in spiegel te kijken

"Hoe het gaat? Ach, mijn hoofd zit er nog op en ik kan praten en lachen. Best goed dus", zei Dekker met een grijns.

Al vroeg in de wedstrijd klapte Dekker bij een kopduel met haar hoofd vol tegen het hoofd van Coutereels. Terwijl de Belgische minutenlang werd verzorgd op het veld, rende Dekker meteen naar de kleedkamer.

Hechtingen

"Even liggen en ijs erop. Als het goed is, zitten er een paar hechtingen in mijn wenkbrauw. Ik heb zelf nog niet durven kijken in de spiegel. Dat komt morgen wel. Natuurlijk wilde ik doorspelen. Alles voor de winst. Zaterdag in de kwartfinale doe ik gewoon weer mee."