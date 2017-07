"Juridisch is het niet heel sterk als je weigert je werk te doen", zegt Danny Hesp, voorzitter van de spelersvakbond VVCS. "Je verzwakt je positie en je krijgt de hele wereld over je heen. Het is een optie die wij nooit adviseren. Aan de andere kant mag je je afvragen of een club niet over de rug van een speler overvraagt. Als een speler zo’n mooie stap kan maken en er is zo ontzettend veel geld mee gemoeid, kan ik begrijpen dat Virgil op zeker moment actie onderneemt.”

Sam Larsson

Hesp vervolgt: "Wij kunnen spelers bijstaan, ook in het buitenland. Virgil heeft zich niet gemeld, maar ik weet ook dat er interesse is van Liverpool en dat hij zich sportief en financieel enorm kan verbeteren. Sam Larsson bij Heerenveen is een beetje hetzelfde verhaal.”

