Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zwemster klimt midden in WK-finale uit water

28 min geleden

Een opmerkelijk moment maandagavond tijdens de finale van de 200 meter wisselslag bij de WK-finale in Budapest. De Canadese zwemster Sydney Pickrem hield het na 50 meter voor gezien en klauterde uit het zwembad. In de halve finales was Pickrem nog goed voor de derde tijd.