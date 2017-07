premium

Bayern maanden zonder verdediger Bernat

41 min geleden ANP

Bayern München-coach Carlo Ancelotti moet het in de eerste weken van het seizoen stellen zonder vleugelverdediger Juan Bernat. De Spaanse international heeft een operatie aan zijn linkerenkel ondergaan nadat hij zich zaterdag in een vriendschappelijke duel met AC Milan in China had geblesseerd.