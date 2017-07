Peaty zwemt wereldrecord; Weertman mist final 800 meter vrij

Arno Kamminga greep naast een plek in de halve finale op de 50 meter schoolslag. In de swim-off eindigde de 21-jarige Nederlander dinsdag als derde en laatste met een tijd van 27,43.

De Sloveen Peter Stevens kwalificeerde zich met 27,38 voor de halve finale van dinsdagavond, voor de Rus Vsevolod Zanko.

Het drietal eindigde eerder op dinsdagochtend in de series op een gedeelde zestiende plaats in een tijd van 27,39, waardoor de swim-off vo

Heemskerk en Neumann

Femke Heemskerk en Robin Neumann wisten zich te plaatsen voor de halve finale van de 200 meter vrij. In de series op de WK in Boedapest zette de 19-jarige Neumann een tijd neer van 1.58,66, wat haar overall de zestiende plaats opleverde, precies genoeg voor een plek in de halve finale.

Heemskerk zwom naar 1.57,06, waarmee ze overall zevende werd.

Weertman

Ferry Weertman heeft zich niet geplaatst voor de finale van de 800 meter vrij. De 25-jarige Nederlander zwom dinsdag in de series een tijd van 7.56,44. Hiermee werd hij overall vijftiende, terwijl een plek bij de eerste acht noodzakelijk was.

Weertman kroonde zich een week geleden nog tot wereldkampioen op de 10 kilometer open water, nadat hij vorig jaar in Rio op die afstand olympisch kampioen werd.